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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Царга для стола Onix-П O.M-CS-4 1450х320х18ММ ЛДСП денвер светлый/антрацит
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Царга для стола Onix-П O.M-CS-4 1450х320х18ММ ЛДСП денвер светлый/антрацит

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Царга для стола Onix-П O.M-CS-4 1450х320х18ММ ЛДСП денвер светлый/антрацит- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Царга для стола Onix-П O.M-CS-4 1450х320х18ММ ЛДСП денвер светлый/антрацит

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    Цена
    от 1602
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    Поставщики
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3104,09
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3724,91
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      6
      Регионы поставки
      Подробнее
      3724,91c НДС
    • ООО "ГРАНД-ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3080,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3697
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3697c НДС
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2792,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3351
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3351c НДС
    • ООО "МКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1980
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1980c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1384,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1661
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Коллекция: Мебель для персонала ONIX-П Подробные характеристики Цвет покрытия: денвер светлый/антрацит Высота: 18 мм Ширина: 1450 мм Толщина изделия: 320 мм Материал: ЛДСП Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Наличие в салоне: нет Гарантийный срок: 18 мес
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1661c НДС
    • ООО "ЙЕС ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1384
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1660,8
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1660,8c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1381
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1657,2
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1657,2c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1363,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1636,5
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1636,5c НДС
    • ООО "БАЛЧУГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1335
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1602
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1602c НДС

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