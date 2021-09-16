Царга для стола Onix-П O.M-CS-4 1450х320х18ММ ЛДСП денвер светлый/антрацит

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Царга для стола Onix-П O.M-CS-4 1450х320х18ММ ЛДСП денвер светлый/антрацит- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки