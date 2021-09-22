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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол письменный прямой Onix-П O.MP-SP-4.8 ЛДСП ЛДСП 1580х800х750ММ денвер светлый/антрацит 25ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный прямой Onix-П O.MP-SP-4.8 ЛДСП ЛДСП 1580х800х750ММ денвер светлый/антрацит 25ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный прямой Onix-П O.MP-SP-4.8 ЛДСП ЛДСП 1580х800х750ММ денвер светлый/антрацит 25ММ- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол письменный прямой Onix-П O.MP-SP-4.8 ЛДСП ЛДСП 1580х800х750ММ денвер светлый/антрацит 25ММ

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    Цена
    от 12222,72
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      Минимальная партия
      0
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      19582c НДС
    • ООО "ДКОМ"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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    • ООО "КОМУС"
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      Коллекция: Мебель для персонала ONIX-П Подробные характеристики Цвет покрытия: денвер светлый/антрацит Высота: 750 мм Ширина: 1580 мм Глубина: 800 мм Тип стола: прямой Положение стола: прямой Материал: ЛДСП Материал основания: металл Материал столешницы: ЛДСП Материал кромки: ПВX Толщина столешницы, мм: 25 Толщина кромки: 2 мм Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Гарантийный срок: 18 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Наименование группы товаров(ТГ): Столы Ценовая категория: бизнес-класс
      Минимальная партия
      0
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      12485c НДС
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      10404
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      12484,8
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      Минимальная партия
      0
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      12484,8c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
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      10385
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      12462
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      12462c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10185,59
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12222,72
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12222,72c НДС

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