Ремкомплект задней ступицы КАМАЗ-43114,43118 состав комплекта:7518-подшипник-1 шт, 2007118-подшипник-1 шт, 864149-30- сальник 130х162х16-1 шт, 4310-3103076-гайка 1 шт, смазка Литол Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 180,23 ₽ В корзину

Двигатель 40904-1000400-90 409 УАЗ-315195 Хантер ЕВРО-3 АИ-92, инжектор (Евро-3) (ОАО ЗМЗ) Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 192088,56 ₽ В корзину

Ремкомплект 01 для агрегата кислотной обработки скважин СИН-32 на шасси КАМАЗ-43118 в комплекте: вал первичный КПП ZF 9S1310 - 1324302029 (1324202014) -1ШТ, комплект синхронизатора 3/4 передачи - 1324298004 (1324204008) -1ШТ, манжета первичного вала 52х68х8 (0734310104) - -1ШТ, подшипник роликовый 0750117232 40х40.3ММ КАМАЗ 1ШТ, подшипник задний вторичного вала (0750116197) -1ШТ, подшипник задней опоры промежуточного вала 0750120067 (0750117083) 1ШТ, комплект прокладок КПП ZF 9S1310.1324298001 -1ШТ, подшипник передний опоры пром вала (0750117881) -1ШТ, манжета коробки передач 105х125х12/9.5 0734.319.459-1ШТ, шестерня 1 передачи ZF9S1310 (1324.303.017) -1ШТ, шестерня задней передачи 9S1310.1 (1324304021) -1ШТ, муфта синхронизатора выключения задней передачи ZF9S1310 (130430444/k20.00311) -1ШТ Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 156142,8 ₽ В корзину

Гильза цилиндра КАМАЗ ЕВРО-4 (дв.820.60-73 газ) с поршнем, с пальцем и кольцами 820.60-1000128-01 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 10440 ₽ В корзину

Подушка штанги стабилизатора 3111-2906041 Газель Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 30 ₽ В корзину

Кольцо III-IV ZF синхронизатора сцепления T22188 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 3600 ₽ В корзину

Ролик натяжной в сб. с кронштейном 406-1308067-02 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 750 ₽ В корзину

Сервосцепление (Гидроусилитель) 41035504 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 114000 ₽ В корзину

Трос 777-6140-250 в сборе 1-я категория Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 32580 ₽ В корзину

Подшипник 180205К1С17 МТЗ Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 153,4 ₽ В корзину

Ролик натяжной ГАЗ 4216-1029010 ГОСТ 22696-2013 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки от 953 ₽ В корзину