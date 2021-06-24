Характеристики

Код товара: 377378 Мощность 220 Вт Частота колебаний 15000 - 20000 колебаний/мин Угол колебания влево/вправо 2.8 ° Регулировка частоты колебаний есть Твердый кейс в комплекте есть Сегментированный пильный диск в комплекте есть Пильное полотно в комплекте есть Дельташлифпластина в комплекте есть Дополнительно в комплекте 4-ступенчатый ограничитель глубины для сегментированных пильных дисков Тип электропитания от электросети Цвет зеленый/черный Вес 1100 г Гарантия 24 мес. Страна производитель Венгрия