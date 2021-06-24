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    Главная / Торговый портал / Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов / Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch PMF 220 CE 220В 15000-2000КОЛ/СЕК 4-ступенчатый ограничитель глубины для сегментированных пильных дисков
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch PMF 220 CE 220В 15000-2000КОЛ/СЕК 4-ступенчатый ограничитель глубины для сегментированных пильных дисков

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch PMF 220 CE 220В 15000-2000КОЛ/СЕК 4-ступенчатый ограничитель глубины для сегментированных пильных дисков- Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
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    Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch PMF 220 CE 220В 15000-2000КОЛ/СЕК 4-ступенчатый ограничитель глубины для сегментированных пильных дисков

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    Цена
    от 10720
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10720
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10720
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Код товара: 377378 Мощность 220 Вт Частота колебаний 15000 - 20000 колебаний/мин Угол колебания влево/вправо 2.8 ° Регулировка частоты колебаний есть Твердый кейс в комплекте есть Сегментированный пильный диск в комплекте есть Пильное полотно в комплекте есть Дельташлифпластина в комплекте есть Дополнительно в комплекте 4-ступенчатый ограничитель глубины для сегментированных пильных дисков Тип электропитания от электросети Цвет зеленый/черный Вес 1100 г Гарантия 24 мес. Страна производитель Венгрия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10720c НДС
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10720
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10720
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Код товара: 377378 Мощность 220 Вт Частота колебаний 15000 - 20000 колебаний/мин Угол колебания влево/вправо 2.8 ° Регулировка частоты колебаний есть Твердый кейс в комплекте есть Сегментированный пильный диск в комплекте есть Пильное полотно в комплекте есть Дельташлифпластина в комплекте есть Дополнительно в комплекте 4-ступенчатый ограничитель глубины для сегментированных пильных дисков Тип электропитания от электросети Цвет зеленый/черный Вес 1100 г Гарантия 24 мес. Страна производитель Венгрия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      10720c НДС

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