Станок зиговочный MetalMaster TZ-08 500х450х160ММ 22КГ для обработки стали
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
от 22603,36₽
Суппорт для станка токкарного 16Д25 МК6046.041000000
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Станок точильный Drill Doctor 750ХIBM для заточки сверл
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок сверлильный магнитный FE 36 X (PRO 36) 1КВТ 350ОБ/МИН 376х199х175ММ 9.95КГ FE Powertools
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 73200₽
Станок токарно-винторезный с ЧПУ горизонтальной компоновки с направляющими качения Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 1000 мм СА750С10Ф3К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П26 для заточки инструмента по спирали
Станки заточные металлообрабатывающие
от 400800₽
Люнет подвижный
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Станок ножовочный отрезной 8725А 350ММ 2.2КВТ 380В 1690х700х900мм ТУ 3822-006-81244053-2010
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок абразивно-отрезный Станок гидроабразивной резки MAXIEM 0707 ООО "Джет Систем РУ" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 14000 мм СА1100С140Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 550 мм; Диаметр обработки над суппортом - 340 мм РМЦ - 1000 мм СА600С 1000 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 3000 мм СА1250С30Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана