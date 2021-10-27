Характеристики

Набор для определения микроальбумина и креатинина (Microalbumin/Creatinine). Предназначен для определения альбумина, креатинина и отношения альбумина к креатинину в пробе на анализаторе ДСА Вантаж (DCA Vantage). В картридже находятся растворы солей, детергентов, буферов, консервантов и сурфактантов в известных концентрациях. Электрохимическая реакция в картридже интерпретируется анализатором. Лотспецифичные значения – концентрации растворов и сроки годности картриджей записаны на штрихкоде. Картридж упакован в металлизированный пакет и в картонную коробку в каждой коробке: 10 - картриджи с реактивами; 10 - капиллярные резервуары для мочи с плунжерами; 1 - калибровочная карта; 1 - вкладыш. Производство Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США, Ирландия, Великобритания.