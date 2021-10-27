Характеристики

Набор для определения гликозилированного гемоглобина (Hemoglobin A1c), 10 шт/упак. Предназначен для определения гликозилированного гемоглобина в пробе. В картридже находятся растворы солей, детергентов, буферов, консервантов и сурфактантов в известных концентрациях, реакция агглютинации в картридже интерпретируется анализатором. Лотспецифичные значения – концентрации растворов и сроки годности картриджей записаны на штрихкоде. Материал корпуса картриджа – прозрачный полистерол. Картридж упакован в металлизированный пакет и в картонную коробку. Производство Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США, Ирландия, Великобритания.