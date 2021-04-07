Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термопринтер для печатания этикеток Zebra GK420t 127ММ/МИН 203dpi USB, RS-232 (COM порт, Serial), LPT (Centronics Parallel) GK42-102520-000- Принтеры
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Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Дисплей Цветной TFT дисплей размером 116х88 мм, разрешением 640х480 точек
Ширина термобумаги 110 мм
Тип бумаги Рулон или z-fold
Датчик потока Фирмы Vitalograph (Великобритания)
Питание От сети напряжением 220 В, 50 Гц и встроенной аккумуляторной батареи
Габаритные размеры 250х174х63 мм
Вес 1,2 кг