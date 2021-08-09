Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки FTP 4х2х0.52ММ медный одножильный 4 пары PVC нг(А)-FRLS Cat 5e бухта 305М ООО "ТПД Паритет" PVC LS нг(А)-FRLS Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки FTP 4х2х0.52ММ медный одножильный 4 пары PVC нг(А)-FRLS Cat 5e бухта 305М ООО "ТПД Паритет" PVC LS нг(А)-FRLS Россия- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки