Кресло для руководителя Гермес экокожа/хром черный 70х70х129/138СМ механизм однопозиционный с регулировкой под вес с высокой спинкой, подлокотники Айрон-хром

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Гермес экокожа/хром черный 70х70х129/138СМ механизм однопозиционный с регулировкой под вес с высокой спинкой, подлокотники Айрон-хром- Мебель для офисов и предприятий торговли