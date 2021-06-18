Характеристики

Код товара: 16223627 Тип крепления встраиваемый Мощность светильника, Вт 8 Мощность лампы, Вт 8 Тип лампы встроенные светодиоды Количество светодиодов/ламп, шт 1 Лампа в комплекте да Цоколь встроенные светодиоды(LED) Ширина врезного отверстия, мм 100 Диаметр светильника, мм 115 Элементы питания сеть Количество и напряжение элементов питания 220В Провод провод без вилки Защита от пыли и влаги IP20 Стиль современный Цветность естественный белый (3300 - 5000 К) Цвет плафона матовый Цвет корпуса белый Габариты, мм 115x20 Форма внешней части круглая Поворотный источник света нет Наличие диммера нет