Кресло для руководителя Easy Chair 655 TTW искусственная кожа/сетка/пластик черный/серый 131х53х48.5СМ Top Gun с подголовником Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Easy Chair 655 TTW искусственная кожа/сетка/пластик черный/серый 131х53х48.5СМ Top Gun с подголовником Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли