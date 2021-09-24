Аппарат для чистки обуви машинка Prestige Compact 48х23х26СМ 100ВТ 1300ОБ/МИН 230В 9КГ 150МЛ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат для чистки обуви машинка Prestige Compact 48х23х26СМ 100ВТ 1300ОБ/МИН 230В 9КГ 150МЛ- Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки