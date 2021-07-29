Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Конструкции и детали конструкций из черных металлов / Металлорукав РГМ-ВН/СУГ-32-40-5.5 32ММ Ру25 5.5М 12Х18Н9/08Х18Н10 накидная гайка G2 ниппель плоский под прокладку для слива сжиженного углеводородного газа
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Металлорукав РГМ-ВН/СУГ-32-40-5.5 32ММ Ру25 5.5М 12Х18Н9/08Х18Н10 накидная гайка G2 ниппель плоский под прокладку для слива сжиженного углеводородного газа

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Металлорукав РГМ-ВН/СУГ-32-40-5.5 32ММ Ру25 5.5М 12Х18Н9/08Х18Н10 накидная гайка G2 ниппель плоский под прокладку для слива сжиженного углеводородного газа- Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    23
    Металлорукав РГМ-ВН/СУГ-32-40-5.5 32ММ Ру25 5.5М 12Х18Н9/08Х18Н10 накидная гайка G2 ниппель плоский под прокладку для слива сжиженного углеводородного газа

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 9980,4
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ОЗДОЕВ РУСЛАН МУХАМЕДОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36000
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36000c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29760
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29760c НДС
    • ООО "АРМ ЭНЕРГОТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21922,48
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26306,98
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Подробнее
      26306,98c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8317
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9980,4
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9980,4c НДС

    Похожие товары

    Металлорукав МРПИ НГ 16ММ ПВХ изоляция ТУ 3449-013-99856433-2012
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 30
    В корзину
    Металлорукав РГТА 8Д4.498.469-14-100-0.7 14ММ 100КГ/СМ2 0.7М 12Х18Н10Т под приварку
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 1788
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.40.0,5 40ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 45х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 11400
    В корзину
    Металлорукав RS439L12 230 П LN0.4 50ММ PN40 0.40М Witzenmann
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    Не указана
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.50.0,5 50ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 45х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 13800
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.80.0,5 80ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 89х5ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 14160
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.50.0,4 50ММ PN10 0.4М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 57х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 11640
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.40.0,5 40ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 45х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 11400
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.40.0,4 40ММ PN10 0.4М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 45х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 11400
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.25.0,5 25ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 32х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 11400
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.100.0,5 100ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 108х5ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 23400
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.100.0,4 100ММ PN10 0.4М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 108х5ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 23400
    В корзину
    Позвонить