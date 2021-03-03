Бумага для копировально-множительной техники мелованная, глянцевая Color Copy Glossy А4 135Г/М² 250ЛИСТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники мелованная, глянцевая Color Copy Glossy А4 135Г/М² 250ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов