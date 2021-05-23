Шкаф для одежды и документов НШКД-5 1600х600х2200ММ 3-дверный орех светлый ЛДСП 16ММ ХДФ 4ММ ПВХ 2ММ два отделения: одно с полками, второе двухдверное с полкой и хромированным вешалом для одежды ООО "Фабрика мебели"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды и документов НШКД-5 1600х600х2200ММ 3-дверный орех светлый ЛДСП 16ММ ХДФ 4ММ ПВХ 2ММ два отделения: одно с полками, второе двухдверное с полкой и хромированным вешалом для одежды ООО "Фабрика мебели"- Шкафы для одежды деревянные