Характеристики

Шкаф встроенный 1200х600х2200 ,артикул : НШКД-4. Цвет "Орех светлый". Материал корпуса ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм на всех видимых торцах. Материал задней стенки ХДФ 4 мм. Внутри корпуса два отделения: с полками и двухдверное- с полкой и хромированным вешалом для одежды. Двери (3 двери) распашные. Петли с доводчиками. Шкаф по периметру оснащается различными доборными планками для оформления зазоров между стенами ниши и корпусом шкафа (замеры по месту c выездом замерщика и последующим монтажом). Доборы конструируются по системе "телескоп". Ручка-скоба, цвет "Серебристый металлик", материал металл.