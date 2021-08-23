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    Главная / Торговый портал / Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные / Кабель интерфейсный Ugreen Expert 4K HDR HDMI-HDMI v2.0 3М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель интерфейсный Ugreen Expert 4K HDR HDMI-HDMI v2.0 3М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель интерфейсный Ugreen Expert 4K HDR HDMI-HDMI v2.0 3М- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
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    Кабель интерфейсный Ugreen Expert 4K HDR HDMI-HDMI v2.0 3М

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    Цена
    от 2490
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    Поставщики
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3840
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3840c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2860
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3432
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3432c НДС
    • ООО "ДИКСИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2558,69
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2558,69
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Разрешение видеосигнала до: Ultra HD 4K 3840x2160 @ 60Hz до 100 метров Поддержка звуковых стандартов Dolby Athmos, True HD, DTS-HD Master Audio, до 32 аудиоканалов Внешний диаметр кабеля:4.5 мм Пропускная способность:20 Гбит/с Цветовая субдескретизация:4: 4: 4 Динамический диапазон:HDR Реверсивный звуковой канал:ARC Шина обмена данными:CEC
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2558,69c НДС
    • ООО "ТЕХНОСЕРВИС+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2490
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2490
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Разрешение видеосигнала до:Ultra HD 4K 3840x2160 @ 60Hz до 100 метровПоддержка звуковых стандартовDolby Athmos, True HD, DTS-HD Master Audio, до 32 аудиоканаловВнешний диаметр кабеля:4.5 ммПропускная способность:20 Гбит/сЦветовая субдескретизация:4: 4: 4Динамический диапазон:HDRРеверсивный звуковой канал:ARCШина обмена данными:CEC Производство Китай
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2490c НДС

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