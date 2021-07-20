Цена без НДС, руб.
1103,75
Спецификация
Производство обуви
Характеристики
Данная модель предназначена для защиты от общепроизводственных загрязнений, механических воздействий;
- обеспечивает защиты от таких агресивных сред как нефть и нефтепродукты;
- Обладает хорошим сопротивлением скольжению на сухих, мокрых или зажиренных поверхностях
Подошва обуви выполнена из полиуретана, который обладает хорошей износостойкостью, мало весит. Полиуретан в подошве обуви обеспечивает хорошую амортизацию и снижает нагрузку на позвоночник и суставы при ходьбе. Благодаря этому в этих ботинках можно работать длительное время без негативных последствий для здоровья.
Верх обуви выполнен из натуральной кожи, которая обладает отличными гигиеническими свойствами и поможет сохранить комфортный микроклимат внутри ботинок в течение всего дня.
Термопластичный подносок, обеспечивает защиту от падения предмета весом до 5 кг с высоты до 1 метра.
Регионы поставки
Нижегородская область