Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJYXFCH-2-G.657A1 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 2 опт. волокна
Линии (кабели) связи местные
Не указана
Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJYXFCH-1-G.657A1 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 1 опт. волокно
Линии (кабели) связи местные
Не указана
Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJXFH-1-G.657A 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 1 опт. волокно
Линии (кабели) связи местные
Не указана
Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJXFH-2-G.657A1 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 2 опт. волокна
Линии (кабели) связи местные
Не указана