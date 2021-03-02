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    Главная / Торговый портал / Линии (кабели) связи местные / Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJXFH-2-G.657A1 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 2 опт. волокна
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJXFH-2-G.657A1 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 2 опт. волокна

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJXFH-2-G.657A1 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 2 опт. волокна- Линии (кабели) связи местные
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    Кабели оптические Кабель оптоволоконный внутризоновый Х-Line GJXFH-2-G.657A1 1 модуль стеклопластик небронированный 0.15кН LSZH SM, G.657.A1 2 опт. волокна

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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