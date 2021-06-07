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    Главная / Торговый портал / Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств / Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей отечественного производства
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей отечественного производства

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей отечественного производства- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    7
    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей отечественного производства

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    Цена
    от 80000
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    Поставщики
    • ООО "АВТОСЕРВИС ПРИВОЛЖСКИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      83724
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      83724
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      83724c НДС
    • ООО "ЛУИДОР-АВТО НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      80000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      80000
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      80000c НДС
    • ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Для выполнения ремонта и обслуживания легкового транспорта ООО «Неон» обладает ремонтной базой, укомплектованной новым оборудованием, находящемся в исправном состоянии: подъемное оборудование, сканеры, стенды, покрасочно-сушильная камера и др. Персонал организации, непосредственно занимающийся ремонтом автомобилей, имеет необходимый опыт работы и соответствующую квалификацию. Прием автомобиля производится по заказ-наряду, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты. При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов одновременно с заказ-нарядом составляется приемосдаточный акт, в котором указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнителя в г. Ухте с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Исполнителю свои запасные части и расходные материалы. Доставка автомобиля к Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за его счет. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ. Исполнитель принимает автомобиль Заказчика для выполнения работ после согласования сторонами заказ-наряда. Услуги оказываются по мере необходимости на основании заявки Заказчика, поданной в электронном виде (факсу), в которой указывается сведения о транспортном средстве, перечень необходимых работ, даты начали и окончания (планируемая) работ. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Для выполнения ремонта и обслуживания легкового транспорта ООО «Неон» обладает ремонтной базой, укомплектованной новым оборудованием, находящемся в исправном состоянии: подъемное оборудование, сканеры, стенды, покрасочно-сушильная камера и др. Персонал организации, непосредственно занимающийся ремонтом автомобилей, имеет необходимый опыт работы и соответствующую квалификацию. Прием автомобиля производится по заказ-наряду, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты. При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов одновременно с заказ-нарядом составляется приемосдаточный акт, в котором указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнителя в г. Ухте с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Исполнителю свои запасные части и расходные материалы. Доставка автомобиля к Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за его счет. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ. Исполнитель принимает автомобиль Заказчика для выполнения работ после согласования сторонами заказ-наряда. Услуги оказываются по мере необходимости на основании заявки Заказчика, поданной в электронном виде (факсу), в которой указывается сведения о транспортном средстве, перечень необходимых работ, даты начали и окончания (планируемая) работ. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • ООО "НЕОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Для выполнения ремонта и обслуживания легкового транспорта ООО «Неон» обладает ремонтной базой, укомплектованной новым оборудованием, находящемся в исправном состоянии: подъемное оборудование, сканеры, стенды, покрасочно-сушильная камера и др. Персонал организации, непосредственно занимающийся ремонтом автомобилей, имеет необходимый опыт работы и соответствующую квалификацию. Прием автомобиля производится по заказ-наряду, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты. При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов одновременно с заказ-нарядом составляется приемосдаточный акт, в котором указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнителя в г. Ухте с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Исполнителю свои запасные части и расходные материалы. Доставка автомобиля к Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за его счет. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ. Исполнитель принимает автомобиль Заказчика для выполнения работ после согласования сторонами заказ-наряда. Услуги оказываются по мере необходимости на основании заявки Заказчика, поданной в электронном виде (факсу), в которой указывается сведения о транспортном средстве, перечень необходимых работ, даты начали и окончания (планируемая) работ. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • Завальнев Игорь Николаевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      900
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      900c НДС
    • ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      900
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      900c НДС
    • ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      900
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      900c НДС
    • ЕНИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      900
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      900c НДС
    • ООО "ФОРТУНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      225
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      225
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      225c НДС

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