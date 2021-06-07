Характеристики

Для выполнения ремонта и обслуживания легкового транспорта ООО «Неон» обладает ремонтной базой, укомплектованной новым оборудованием, находящемся в исправном состоянии: подъемное оборудование, сканеры, стенды, покрасочно-сушильная камера и др. Персонал организации, непосредственно занимающийся ремонтом автомобилей, имеет необходимый опыт работы и соответствующую квалификацию. Прием автомобиля производится по заказ-наряду, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты. При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов одновременно с заказ-нарядом составляется приемосдаточный акт, в котором указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнителя в г. Ухте с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Исполнителю свои запасные части и расходные материалы. Доставка автомобиля к Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за его счет. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ. Исполнитель принимает автомобиль Заказчика для выполнения работ после согласования сторонами заказ-наряда. Услуги оказываются по мере необходимости на основании заявки Заказчика, поданной в электронном виде (факсу), в которой указывается сведения о транспортном средстве, перечень необходимых работ, даты начали и окончания (планируемая) работ. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ.