Набор реагентов BIOCREDIT COVID-19 IgG+IgM Duo для иммунохроматографического выявления антител IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы в составе: тестовая кассета в инд. упаковке из фольги с добавлением пакетика с материалом для поглощения влаги - 25ШТ(IgG) + 25ШТ(IgM), флакон с раствором для разведения биологического образца - 1ШТ, одноразовые капиллярные пипетки - 50ШТ, инструкция по применению - 1ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов BIOCREDIT COVID-19 IgG+IgM Duo для иммунохроматографического выявления антител IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы в составе: тестовая кассета в инд. упаковке из фольги с добавлением пакетика с материалом для поглощения влаги - 25ШТ(IgG) + 25ШТ(IgM), флакон с раствором для разведения биологического образца - 1ШТ, одноразовые капиллярные пипетки - 50ШТ, инструкция по применению - 1ШТ- Реагенты диагностические