Лестница подиума 2400ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней

Уголок Pulse 90° 80х80ММ сталь хром для трубы 50ММ Jr26.50
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 633,6₽
Опора корпусная хомутовая 108-КХ-А11 09Г2С
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 3180,1₽
Панель ограждения сетчатая ПО-10.15 1000х1500ММ сталь
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 3150₽
Кронштейн кабельный Р4П2 рожковый потолочный органосиликатная композиция 8ШТ 720Н 235ММ 470ММ 3,18КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573344
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Фонарь аккумуляторный светодиодный с брелоком пластик ø11×75 мм в мешочке Россия арт. 781004
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 195₽
Молдинг пристенный угловой Armstrong пластик 19х19ММ к подвесному потолку ГОСТ 7511-74
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 6₽
Кронштейн кабельный Р2В4 рожковый прямолинейный органосиликатная композиция 4ШТ 720Н 565ММ 2,46КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573251
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Блок дверной остекленный ПВХ профиль белый 1000х2450ММ двухстворчатый распашной
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 12127,5₽
Плита перекрытия 1ПК 65-15-8АтVт-а бетон 4680-1490-220 3.25Т ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" Россия
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 8600₽
Европодвес L-500 500ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 6,73₽
Изделие из металла Металлокаркас тип Д прямостенный двухскатный 8000х20000х6500ММ профильная труба переменного сечения, антикоррозийная обработка ООО "КАМТЕНТ-Сургут"
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Люк канализационный полимерпесчаный Л 750х90ММ 5Т 45КГ ГОСТ 3634-99
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана