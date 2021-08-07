Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Металлоконструкции строительные и их части / Лестница подиума 2400ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лестница подиума 2400ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лестница подиума 2400ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней- Металлоконструкции строительные и их части
    3
    Лестница подиума 2400ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 16400
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "СТЕФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19200
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19200c НДС
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      19000
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Материал каркаса лестницы должна быть углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием, способом электростатического нанесения
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      19000c НДС
    • ООО "МАКСИМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16400
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16400c НДС

    Похожие товары

    Уголок Pulse 90° 80х80ММ сталь хром для трубы 50ММ Jr26.50
    Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
    от 633,6
    В корзину
    Опора корпусная хомутовая 108-КХ-А11 09Г2С
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    от 3180,1
    В корзину
    Панель ограждения сетчатая ПО-10.15 1000х1500ММ сталь
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    от 3150
    В корзину
    Кронштейн кабельный Р4П2 рожковый потолочный органосиликатная композиция 8ШТ 720Н 235ММ 470ММ 3,18КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573344
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Фонарь аккумуляторный светодиодный с брелоком пластик ø11×75 мм в мешочке Россия арт. 781004
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    от 195
    В корзину
    Молдинг пристенный угловой Armstrong пластик 19х19ММ к подвесному потолку ГОСТ 7511-74
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    от 6
    В корзину
    Кронштейн кабельный Р2В4 рожковый прямолинейный органосиликатная композиция 4ШТ 720Н 565ММ 2,46КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573251
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Блок дверной остекленный ПВХ профиль белый 1000х2450ММ двухстворчатый распашной
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    от 12127,5
    В корзину
    Плита перекрытия 1ПК 65-15-8АтVт-а бетон 4680-1490-220 3.25Т ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" Россия
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    от 8600
    В корзину
    Европодвес L-500 500ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    от 6,73
    В корзину
    Изделие из металла Металлокаркас тип Д прямостенный двухскатный 8000х20000х6500ММ профильная труба переменного сечения, антикоррозийная обработка ООО "КАМТЕНТ-Сургут"
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Люк канализационный полимерпесчаный Л 750х90ММ 5Т 45КГ ГОСТ 3634-99
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Позвонить