Лестница подиума 2400ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней

Уголок Pulse 90° 80х80ММ сталь хром для трубы 50ММ Jr26.50 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 633,6 ₽ В корзину

Опора корпусная хомутовая 108-КХ-А11 09Г2С Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 3180,1 ₽ В корзину

Панель ограждения сетчатая ПО-10.15 1000х1500ММ сталь Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 3150 ₽ В корзину

Кронштейн кабельный Р4П2 рожковый потолочный органосиликатная композиция 8ШТ 720Н 235ММ 470ММ 3,18КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573344 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Фонарь аккумуляторный светодиодный с брелоком пластик ø11×75 мм в мешочке Россия арт. 781004 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 195 ₽ В корзину

Молдинг пристенный угловой Armstrong пластик 19х19ММ к подвесному потолку ГОСТ 7511-74 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 6 ₽ В корзину

Кронштейн кабельный Р2В4 рожковый прямолинейный органосиликатная композиция 4ШТ 720Н 565ММ 2,46КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573251 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Блок дверной остекленный ПВХ профиль белый 1000х2450ММ двухстворчатый распашной Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 12127,5 ₽ В корзину

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Европодвес L-500 500ММ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 6,73 ₽ В корзину

Изделие из металла Металлокаркас тип Д прямостенный двухскатный 8000х20000х6500ММ профильная труба переменного сечения, антикоррозийная обработка ООО "КАМТЕНТ-Сургут" Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину