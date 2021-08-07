Лестница подиума 1200ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней

Кронштейн кабельный С2В8-ц полочный прямолинейный горячее цинкование 8ШТ 2160Н 243ММ 1120ММ 4,8КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573375 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Металлорукав 4655А-2-70-25-0.4 70ММ Ру25 0.40М сталь Мосты и секции мостов из черных металлов от 16788 ₽ В корзину

Кронштейн кабельный С2К3-тдц полочный криволинейный термодиффузионное цинкование 3ШТ 810Н 243ММ 370ММ 1,7КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573430 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кронштейн кабельный Р4П1-тдц рожковый потолочный термодиффузионное цинкование 4ШТ 360Н 115ММ 470ММ 2,07КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573343 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Экран защитный передвижной СЗМК 1 ЩОС-08 180х160СМ сталь 0.8ММ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 17136 ₽ В корзину

Потолок подвесной Armstrong Cellio 1000х1000ММ алюминиевый белый Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кронштейн РА-1 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Каркас Armstrong Т-24 Zn для подвесного потолка Bajkal 1200ММ оцинкованный 60ШТ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 114,72 ₽ В корзину

Панель многослойная 12.192х2.591 из листового проката 31.6 м2 сталь 4ММ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Блок дверной ТП-45-4М1-Сэнд-2095-910 алюминиевый профиль ТП-45 рама-Z, заполнение стекло 4М1 матовое, сэндвич 4/металл серый 2095х910ММ фурнитура СТН, нажимной гарнитур АО "ТАТПРОФ" Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие Не указана В корзину

Кронштейн кабельный Р2К11-ц рожковый криволинейный горячее цинкование 11ШТ 1980Н 1440ММ 6,58КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573315 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину