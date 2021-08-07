Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Металлоконструкции строительные и их части / Лестница подиума 1200ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лестница подиума 1200ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лестница подиума 1200ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней- Металлоконструкции строительные и их части
    4
    Лестница подиума 1200ММ углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием 5 ступеней

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 14000
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "СТЕФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16800
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      16800c НДС
    • ООО "МАКСИМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14700
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      14700
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14700c НДС
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      14000
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Материал каркаса лестницы углеродистая сталь с антикоррозийным порошковым покрытием, способом электростатического нанесения
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      14000c НДС

    Похожие товары

    Кронштейн кабельный С2В8-ц полочный прямолинейный горячее цинкование 8ШТ 2160Н 243ММ 1120ММ 4,8КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573375
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Металлорукав 4655А-2-70-25-0.4 70ММ Ру25 0.40М сталь
    Мосты и секции мостов из черных металлов
    от 16788
    В корзину
    Кронштейн кабельный С2К3-тдц полочный криволинейный термодиффузионное цинкование 3ШТ 810Н 243ММ 370ММ 1,7КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573430
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Кронштейн кабельный Р4П1-тдц рожковый потолочный термодиффузионное цинкование 4ШТ 360Н 115ММ 470ММ 2,07КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573343
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Экран защитный передвижной СЗМК 1 ЩОС-08 180х160СМ сталь 0.8ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    от 17136
    В корзину
    Потолок подвесной Armstrong Cellio 1000х1000ММ алюминиевый белый
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Кронштейн РА-1
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Каркас Armstrong Т-24 Zn для подвесного потолка Bajkal 1200ММ оцинкованный 60ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    от 114,72
    В корзину
    Панель многослойная 12.192х2.591 из листового проката 31.6 м2 сталь 4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Блок дверной ТП-45-4М1-Сэнд-2095-910 алюминиевый профиль ТП-45 рама-Z, заполнение стекло 4М1 матовое, сэндвич 4/металл серый 2095х910ММ фурнитура СТН, нажимной гарнитур АО "ТАТПРОФ"
    Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие
    Не указана
    В корзину
    Кронштейн кабельный Р2К11-ц рожковый криволинейный горячее цинкование 11ШТ 1980Н 1440ММ 6,58КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573315
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Опора корпусная хомутовая 108-КХ-А11 09Г2С ТУ 1468-041-48175708-2014
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    от 1831
    В корзину
    Позвонить