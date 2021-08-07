Люк канализационный тяжелый полимерный Т-60 250кН черный
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 1888₽
Система подвесная потолочная ARMSTRONG Cellio C36 100х100, RAL 5024 (голубой)
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Опора подвижная бескорпусная ОПБ2-57 Л147.00.000 ТУ 1468-004-62931192-2010
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 311,85₽
Кронштейн кабельный С3В3-ц полочный прямолинейный горячее цинкование 3ШТ 810Н 330ММ 370ММ 2,2КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573390
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Связь горизонтальная ЛСПХ60
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 1637,84₽
Опора регулируемая SKF Vibracon SM 30-SS легированная нержавеющая сталь для двигателя
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 14950₽
Опора подвижная хомутовая ОПХ2-100.114 09Г2С ч.05.101.102-157.00.00.000 ТУ 25.11.22-002-47531897-2017
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Планка стыковочная ПС 03.900.01л 900ММ серебро анодированное алюминий
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 204,13₽
Отлив Дождеприемник ДМ-2 1000x502x120ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Панель алюминиевая потолочная перфорированная Албес AP600A6 A903RUS01/F Эконом 600х600ММ белый матовый
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 246,24₽
Ограждение кровли Снегозадержатель Optima трубчатый универсальный 3М труба 25ММ кронштейн 3ШТ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 2520₽
Элемент доборный Заглушка конусная конька круглого 120ММ оцинкованная сталь RAL 6005
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана