Люк канализационный тяжелый полимерный Т-60 250кН черный Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 1888 ₽ В корзину

Система подвесная потолочная ARMSTRONG Cellio C36 100х100, RAL 5024 (голубой) Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Опора подвижная бескорпусная ОПБ2-57 Л147.00.000 ТУ 1468-004-62931192-2010 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 311,85 ₽ В корзину

Кронштейн кабельный С3В3-ц полочный прямолинейный горячее цинкование 3ШТ 810Н 330ММ 370ММ 2,2КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573390 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Связь горизонтальная ЛСПХ60 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 1637,84 ₽ В корзину

Опора регулируемая SKF Vibracon SM 30-SS легированная нержавеющая сталь для двигателя Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 14950 ₽ В корзину

Опора подвижная хомутовая ОПХ2-100.114 09Г2С ч.05.101.102-157.00.00.000 ТУ 25.11.22-002-47531897-2017 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Планка стыковочная ПС 03.900.01л 900ММ серебро анодированное алюминий Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 204,13 ₽ В корзину

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Ограждение кровли Снегозадержатель Optima трубчатый универсальный 3М труба 25ММ кронштейн 3ШТ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 2520 ₽ В корзину