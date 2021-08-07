Ворота секционные распашные гаражные 3000х3000ММ в стальной раме с сэндвич панелью серый RAL 7004(снаружи) ТУ 5285-003-96279372-2013 направление открытия полотна наружу, гладкий лист (без зигов), ширина левой/правой створки 1431ММ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 186000 ₽ В корзину

Блок дверной осина, стекло бронза матю 700х1700ММ ручка липа, петли 3ШТ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 14070 ₽ В корзину

Стойка МС-750 2500ММ серый 750КГ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Уголок 90° 3/4" НР-НР латунь Sanha 195 686 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 600 ₽ В корзину

Плита перекрытия ПК 27-12-8т-а бетон 2680х1190х220 1.01Т ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" Россия Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 3300 ₽ В корзину

Плита перекрытия ПК 54-10-8АтVт-а бетон 5380-990-220 1.6Т ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" Россия Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 4525 ₽ В корзину

Кронштейн кабельный С2В7-ц полочный прямолинейный горячее цинкование 7ШТ 1890Н 243ММ 970ММ 4,2КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573372 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Панель алюминиевая теплоизоляционная Алпан АТП-500х25-ПЭ фасадная алюминий-полиуретан-декоративная штукатурка 4000х500х25ММ красный RAL 3016 3-слойная Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кронштейн кабельный Р2К6 рожковый криволинейный органосиликатная композиция 6ШТ 1080Н 815ММ 3,64КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573299 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Ворота откатные ГУД Слайд профильная труба 60х40х2ММ сетка Гиттер 3D ГУД из стальной оцинкованной проволоки 5ММ ячейка 55х200ММ сталь/ППК 2000х5000ММ RAL 6005 опорный и приемный П-обр. столбы 60х60х2ММ, шина 60х70ММ, комплект роликовых опор и поддерживающих роликов, ловитель верхний и нижний Роллтек Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 78000 ₽ В корзину

Опора скользящая подкладная надземная СПОн-325/500/150 1-487-1997.00.000 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину