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    Главная / Торговый портал / Металлоконструкции строительные и их части / Секция подиума 2400х1200ММ Ст3/всесезонные щиты из фанеры 750КГ/М2 сечения профиля 60х30х2ММ 25х25х1.5ММ ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8639-82
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Секция подиума 2400х1200ММ Ст3/всесезонные щиты из фанеры 750КГ/М2 сечения профиля 60х30х2ММ 25х25х1.5ММ ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8639-82

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Секция подиума 2400х1200ММ Ст3/всесезонные щиты из фанеры 750КГ/М2 сечения профиля 60х30х2ММ 25х25х1.5ММ ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8639-82- Металлоконструкции строительные и их части
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    Секция подиума 2400х1200ММ Ст3/всесезонные щиты из фанеры 750КГ/М2 сечения профиля 60х30х2ММ 25х25х1.5ММ ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8639-82

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 18600
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    Поставщики
    • ООО "СТЕФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31380
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37656
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      4
      Регионы поставки
      Подробнее
      37656c НДС
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      36000
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Материал сталь марки Ст3. Размер сечения профиля 60х30х2 мм, 25х25х1,5. Профиль соответствует стандарту:ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82 Материал настила подиума: всесезонные щиты из фанеры, предназначенной для наружного использования с противоскользящим покрытием. Соответствие материала всесезонных щитов государственному стандарту: ГОСТ Р 53920-2010 / ГОСТ 3916.2-2018 Каждый щит настила удобно вкладывается в пазы и надежно удерживается в последних без болтов и шурупов: наличие. Нагрузочная способность подиума в собранном виде: не менее 750 кг/м2
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      36000c НДС
    • ООО "МАКСИМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18600
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      18600
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18600c НДС

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