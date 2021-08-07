Матрац Рено 3х2х0.3М ГОСТ Р 52132-2003 Конструкции и детали гидротехнических сооружений из черных металлов Не указана В корзину

Рольставни для шкафа в сборе Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 10380,53 ₽ В корзину

Кронштейн кабельный П5У полочный потолочный органосиликатная композиция 5ШТ 1350Н 840ММ 10,09КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573635 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кронштейн кабельный Р2К4 рожковый криволинейный органосиликатная композиция 4ШТ 720Н 565ММ 2,46КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573293 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Профиль направляющий Knauf ПН 100х40ММ 3М оцинкованная сталь Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 305 ₽ В корзину

Молниеотвод на базе опор НФГ НФГ-10.0(100)-3(5)-ц 15М Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 132000 ₽ В корзину

Опора подвижная бескорпусная ОПБ2-45 09Г2С Л147.00.000 ТУ 1468-004-62931192-2010 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 104,72 ₽ В корзину

Кронштейн кабельный С4К1-ц полочный потолочный криволинейный горячее цинкование 1ШТ 720Н 550ММ 1,21КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573507 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кронштейн кабельный Р2В10 рожковый прямолинейный органосиликатная композиция 10ШТ 1800Н 1315ММ 5,99КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573269 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Сооружение очистное установка Rainpark 1.5Л/C Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 549000 ₽ В корзину

Щит панельный противопожарный DoorHan ISD FP (EI 60) RAL 7047 светло-серый/ RAL 9003 белый для секционных ворот 4120х2420х1840 высокий подъем, вал снизу, сэндвич-панель 80ММ Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 35000 ₽ В корзину