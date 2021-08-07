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    Главная / Торговый портал / Металлоконструкции строительные и их части / Ограждение подиума Ст3 сечения профиля 60х30х2ММ 25х25х1.5ММ ферма сталь 2340х350 8ШТ, ферма 1140х350 4ШТ ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8639-82
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ограждение подиума Ст3 сечения профиля 60х30х2ММ 25х25х1.5ММ ферма сталь 2340х350 8ШТ, ферма 1140х350 4ШТ ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8639-82

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ограждение подиума Ст3 сечения профиля 60х30х2ММ 25х25х1.5ММ ферма сталь 2340х350 8ШТ, ферма 1140х350 4ШТ ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8639-82- Металлоконструкции строительные и их части
    4
    Ограждение подиума Ст3 сечения профиля 60х30х2ММ 25х25х1.5ММ ферма сталь 2340х350 8ШТ, ферма 1140х350 4ШТ ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8639-82

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    Цена
    от 25000
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    Поставщики
    • ООО "СТЕФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29400
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      29400c НДС
    • ООО "МАКСИМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      28000
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28000c НДС
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      25000
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Ферма сталь 2340х350 - 8 шт; Ферма 1140х350 - 4 шт Материал сталь марки Ст3. Размер сечения профиля 60х30х2 мм, 25х25х1,5. Профиль соответствует стандарту:ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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      25000c НДС

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