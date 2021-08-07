Матрац Рено 3х2х0.3М ГОСТ Р 52132-2003
Конструкции и детали гидротехнических сооружений из черных металлов
Не указана
Рольставни для шкафа в сборе
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 10380,53₽
Кронштейн кабельный П5У полочный потолочный органосиликатная композиция 5ШТ 1350Н 840ММ 10,09КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573635
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Кронштейн кабельный Р2К4 рожковый криволинейный органосиликатная композиция 4ШТ 720Н 565ММ 2,46КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573293
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Профиль направляющий Knauf ПН 100х40ММ 3М оцинкованная сталь
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 305₽
Молниеотвод на базе опор НФГ НФГ-10.0(100)-3(5)-ц 15М
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 132000₽
Опора подвижная бескорпусная ОПБ2-45 09Г2С Л147.00.000 ТУ 1468-004-62931192-2010
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 104,72₽
Кронштейн кабельный С4К1-ц полочный потолочный криволинейный горячее цинкование 1ШТ 720Н 550ММ 1,21КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573507
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Кронштейн кабельный Р2В10 рожковый прямолинейный органосиликатная композиция 10ШТ 1800Н 1315ММ 5,99КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573269
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Сооружение очистное установка Rainpark 1.5Л/C
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 549000₽
Щит панельный противопожарный DoorHan ISD FP (EI 60) RAL 7047 светло-серый/ RAL 9003 белый для секционных ворот 4120х2420х1840 высокий подъем, вал снизу, сэндвич-панель 80ММ
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
от 35000₽
Кронштейн кабельный Р2П3-ц рожковый потолочный горячее цинкование 6ШТ 540Н 355ММ 40ММ 1,68КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573339
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана