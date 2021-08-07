Калитка Махаон-С150 ДАБР.425711.045-20 2.15х1.01х1.92М RAL 5015 Стойка калитки 2ШТ, створка калитки 1ШТ, элементы крепления 1КОМПЛ, панель сварная "МАХАОН-С150" 1КОМПЛ, скобы 1КОМПЛ 69.5КГ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 20090,41₽
Потолок подвесной реечный бесщелевой Mr.Tektum Мульти-100 1720х1520ММ белый матовый
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Изделие Панель шумопоглощающая с перфорацией ПШП 100.500 100х500х0.5/0.7ММ ТУ 5284-005-62838914-2014
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 5295₽
Кронштейн крепежный с шайбой ККУ-150 150х70х90ММ (2ММ) оцинкованный
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 32,54₽
Кронштейн кабельный П5В10У полочный вертикальный прямолинейный органосиликатная композиция 10ШТ 2700Н 352ММ 1650ММ 11,25КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573569
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Труба дымовая 180ММ 1М нержавеющая сталь AISI 321 матовая THR1000180t ООО Дымоход Россия
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Опора полухомутовая АС-29 09Г2С Серия 3.402.1-31 Выпуск 2 ТУ 1468-012-04698606-14
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 222000₽
Раскосная система ДиКом для стеллажа СТ-031 2491ММ металл серый
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Блок дверной ДВ МДФ 2000х700ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Профиль направляющий вертикальный ПВ1 65х20х1,5ММ 3М
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 193,84₽
Блок дверной ДГ 21-10 МДФ в ассортименте 2000х900ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 3000₽
Металлорукав луженый РЗ-СЛ-15 15ММ
Мосты и секции мостов из черных металлов
от 38,81₽