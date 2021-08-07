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    Главная / Торговый портал / Металлоконструкции строительные и их части / Каретка подъемная 550х550х550ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 основная труба 50х3ММ, соединение болтовое с крепежом ГОСТ 18475-82
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Каретка подъемная 550х550х550ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 основная труба 50х3ММ, соединение болтовое с крепежом ГОСТ 18475-82

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каретка подъемная 550х550х550ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 основная труба 50х3ММ, соединение болтовое с крепежом ГОСТ 18475-82- Металлоконструкции строительные и их части
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    Каретка подъемная 550х550х550ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 основная труба 50х3ММ, соединение болтовое с крепежом ГОСТ 18475-82

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    Цена
    от 23800
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    Поставщики
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      32000
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      С фланцами на 3 стороны Материал: трубы из алюминиевого сплава АД35 ГОСТ 18475-82 Основная труба 50*3 мм Тип соединения – болтовое В комплекте: Таль ручная цепная грузоподъемностью 1000кг, высота подъема не менее 6м. Платформа для крепления тали. Страховочная стропа с такелажной скобой. Крепеж
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      32000c НДС
    • ООО "МАКСИМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25342
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      25342
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25342c НДС
    • СТЕПИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      23800
      Спецификация
      Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      23800c НДС

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