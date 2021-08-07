Калитка Махаон-С150 ДАБР.425711.045-20 2.15х1.01х1.92М RAL 5015 Стойка калитки 2ШТ, створка калитки 1ШТ, элементы крепления 1КОМПЛ, панель сварная "МАХАОН-С150" 1КОМПЛ, скобы 1КОМПЛ 69.5КГ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 20090,41 ₽ В корзину

Потолок подвесной реечный бесщелевой Mr.Tektum Мульти-100 1720х1520ММ белый матовый Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Изделие Панель шумопоглощающая с перфорацией ПШП 100.500 100х500х0.5/0.7ММ ТУ 5284-005-62838914-2014 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 5295 ₽ В корзину

Кронштейн крепежный с шайбой ККУ-150 150х70х90ММ (2ММ) оцинкованный Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 32,54 ₽ В корзину

Кронштейн кабельный П5В10У полочный вертикальный прямолинейный органосиликатная композиция 10ШТ 2700Н 352ММ 1650ММ 11,25КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573569 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Труба дымовая 180ММ 1М нержавеющая сталь AISI 321 матовая THR1000180t ООО Дымоход Россия Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Опора полухомутовая АС-29 09Г2С Серия 3.402.1-31 Выпуск 2 ТУ 1468-012-04698606-14 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 222000 ₽ В корзину

Раскосная система ДиКом для стеллажа СТ-031 2491ММ металл серый Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Блок дверной ДВ МДФ 2000х700ММ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Профиль направляющий вертикальный ПВ1 65х20х1,5ММ 3М Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 193,84 ₽ В корзину

Блок дверной ДГ 21-10 МДФ в ассортименте 2000х900ММ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 3000 ₽ В корзину