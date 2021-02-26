Блок-контейнер Модуль Бокс БК-06 профлист C8 RAL 5005, профиль 120х50х3ММ, ПВХ, ЛДСП, доска 9000х2400х2600ММ конвектор отопления 1.5КВТ 3ШТ, электрика, сантехника
Здания сборные из металла
от 611151₽
Гараж нежилой кадастровый номер: 21:01:030113:3165 стены кирпичные, шлакобетонные перекрытия, ж/б плиты автоматические ворота круглосуточное видеонаблюдение. Расположение: город Чебоксары ул. Ю. Гагарина, д. 37Б ГСК "Гагаринский"
Здания сборные из металла
Не указана
Ферма ФК250 ГОСТ Р 56434-2015
Здания сборные из металла
Не указана
Пост охраны на два места сэндвич, ПВХ, металл, брус, 2.45х2.45х2.45М каркас швеллер 120ММ, уголок 150х150ММ, цвет синий, половые/потолочные лаги брус 100х40ММ, внешняя отделка сэндвич RAL5005, утеплитель Базальт 100ММ (пол, стены, потолок), внутренняя отделка сэндвич RAL9003, пол - дно металл. 0.7ММ, ОСБ 18ММ, линолеум, окно глухое 2ШТ ПВХ (1.0х1.0), окно глухое с форточкой д/документов 1ШТ ПВХ (1.2х1.0), потолок ПВХ-вагонка, дверь входная металл, утепленная 1ШТ с внутренней стороны дерматин, электропроводка в кабель-канале ЕВРО (автомат 25А 1ШТ, светильник ЛЭД 2х18 1ШТ, розетки 1ШТ, выключатель 1ШТ, кабель на розетки 3х2.45, на освещение 2х1.5, кабель на клеммах), сертификат соответствия, паспорт
Здания сборные из металла
от 308100₽
Ферма квадратная 350х350х2500ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 15300₽
Ферма треугольная T1000-40 для монтажа светового и звукового оборудования 1000ММ
Здания сборные из металла
от 8927,88₽
Ферма Ф-2М подиума ГОСТ Р 56434-2015
Здания сборные из металла
Не указана
Блок-бокс связи для Газопровода-отвода и ГРС-4 673.Р18.04.04.01-КР.Г металлический профиль 80х80х4ММ 09Г2С, швеллер 20П 09Г2С, стальной лист, утеплитель, сэндвич-панель 2080х2000х3100ММ дверь металлическая утепленная противопожарная
Здания сборные из металла
от 1080000₽
Гараж индивидуальный стандартный 3*6м
Здания сборные из металла
Не указана
Ферма квадратная 350х350х3000ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 20542₽
Ферма квадратная 350х350х2645ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 16150₽
Ферма квадратная 350х350х2000ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 13600₽