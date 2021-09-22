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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло оператора Лайм ткань/сетка черный 60х54х105СМ Top Gun ООО "Ин-Тайм" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло оператора Лайм ткань/сетка черный 60х54х105СМ Top Gun ООО "Ин-Тайм" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло оператора Лайм ткань/сетка черный 60х54х105СМ Top Gun ООО "Ин-Тайм" Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли
    116
    Кресло оператора Лайм ткань/сетка черный 60х54х105СМ Top Gun ООО "Ин-Тайм" Россия

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    Цена
    от 4550
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦЛИДЕР ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12645
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15174
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15174c НДС
    • ООО "ФЕЛИКС-САРАТОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5675
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6810
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло состоит из: спинки, сиденья, механизма качания Топ-Ган, газ-лифта, пятилучья, 5-ти роликов и 2-х подлокотников. Спинка состоит из пластикового каркаса с опорой для спины и обивочного элемента. Облицовка - ткань-сетка. Пластиковый каркас спинки представляет собой раму эргономичной формы, внутри которой расположены симметрично справа и слева лепестки для эргономичной поддержки поясницы. Лепестки имеют каплевидную форму и продольную перфорацию. Толщина пластика 3мм. Спинка крепится к основанию сиденья 4-мя винтами. Сиденье состоит из основания, вкладыша пенополиуретанового и обивочного элемента. Основание изготовлено из гнуто-клееной 5-слойной фанеры толщиной 8,5 мм. На основании крепятся гайки мебельные для установки спинки, механизма качания и подлокотников. Вкладыш сиденья - пенополиуретановый, жесткость - 40, плотность – 20 кг/м3. Облицовка сиденья - ткань-сетка. Подлокотники пластиковые имеют скругленную форму по передним краям. В массе сечение подлокотников треугольное 40х40х56мм. Механизм качания Топ-Ган обеспечивает регулировку высоты сиденья, регулировку силы отклонения спинки под вес пользователя в режиме качания и фиксацию в вертикальном положении. Механизм качания крепится к основанию сиденья 4-мя винтами. Механизм качания соединяет шток газ-лифта с основанием сиденья кресла. Газ-лифт черный h=230 мм позволяет плавно регулировать высоту сиденья относительно пола, подпружинивает сиденье и демпфирует нагрузку на позвоночник в момент посадки. Пятилучье пластиковое D640 мм с тонкими лучами, с 5-тью роликами обеспечивает устойчивость и позволяет креслу легко поворачиваться и перемещаться по любому стандартному покрытию пола. Ролики с серым полиуретановым покрытием D60 мм имеют открытый пластиковый чехол. Подлокотники пластиковые крепятся к основанию сиденья с помощью 6-ти винтов и к каркасу спинки - 2-мя винтами. Материал каркаса спинки и подлокотников, роликов и ручек-винтов - полипропилен ГОСТ26996-86, цвет черный. Покрытие металлических деталей: термореактивная порошковая краска, цвет – черный. Размеры кресла: Высота 950-1050мм, ширина кресла 600мм, ширина спинки 480мм, глубина сидения 440мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      6810c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5663
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6795,6
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6795,6c НДС
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4992,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5990,6
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5990,6c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5400c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПОВОЛЖЬЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4433,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5320
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      88
      Регионы поставки
      Подробнее
      5320c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5280
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5280c НДС
    • ООО "ОПТТОРГИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3791,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4550
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4550c НДС

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