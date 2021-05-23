Характеристики

Размер: 1200х600х2300 Шкаф изготовлен из ЛДСП, - цвет – Сосна Санторини Темная. Тиснение на ЛДСП «поры дерева»; Кромка ABS производства REHAU. Толщина ЛДСП 16мм, детали облицованы кромкой ABS в цвет плиты (видимые торцы 2мм, скрытые 0,4мм). Шкаф разделен стоевой на 2 отделения вертикально пополам. В каждом отделении по 1й полке для головных уборов, по одной полке снизу на высоте 300мм от дна шкафа, по одному отделению с овальной штангой для одежды. Штанга изготовлена из покрытого никелем металла, сечением 15х30мм, установлена на специальные штангодержатели. Шкаф имеет крышу, дно, 2 боковины до пола, цоколь впереди и сзади под дном. Высота цоколя 60мм. Шкаф на 6-ти регулируемых опорах Ø50 мм, с возможностью регулировки высоты шкафа на 10мм. Шкаф собирается на эксцентриковых стяжках производства фирмы Hettich и шкантах. Двери купейного типа, на усиленных роликах. Обрамление дверей - вертикальный профиль купе типа «С», горизонтальный профиль специализированный, в который установлены верхние и нижние ролики купе. Вставки в двери - ЛДСП в цвет корпуса шкафа. Направляющие дверей-купе сложной формы сечения, обеспечивают устойчивое удерживание дверей и их перемещение внутри шкафа. Внутри верхней направляющей установлены стопоры, фиксирующие двери в закрытом положении. Задняя стенка шкафа из ХФД толщиной 4мм, в цвет ЛДСП, устанавливается в пазы, проходящие по боковинам, дну и крышке шкафа. Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с момента сборки и установки. Товар имеет упаковку исключающую его повреждение при транспортировке. Мебель промышленного производства. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции»