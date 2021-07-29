Характеристики

Размер: 820х440х2100мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП, - цвет – Сосна Санторини Темная. Тиснение на ЛДСП «поры дерева»; Кромка ABS производства REHAU. Крышка, низ шкафа изготавливаются из ЛДСП толщиной 25мм. Торцы облицованы кромкой ABS толщиной 2 мм и 0,4 мм в цвет плиты. Каркас и полки из ЛДСП 16мм, облицован кромкой ABS в цвет плиты. Двери из ЛДСП 16мм, облицованы кромкой ABS в цвет плиты. В шкафу 2 отделения, разделенных силовой полкой по горизонтали. Нижнее отделение закрыто двумя дверками, внутри 1 полка, верхнее отделение – открытое, с двумя полками. Внутренние высоты между полками одинаковые. Шкаф на 4-х регулируемых опорах высотой 30мм, Ø50 мм, с возможностью регулировки высоты шкафа на 10мм. Шкаф собирается на эксцентриковых стяжках производства фирмы Hettich и шкантах. Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование. Регулирование дверей по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки - кнопки на фасадах - с поднимающимся язычком, материал - цинковое литье, цвет хром матовый. Задняя стенка из ХДФ толщиной 4мм, в цвет ЛДСП, устанавливается в пазы, проходящие по боковинам, дну и крышке шкафа. Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с момента сборки и установки. Товар имеет упаковку исключающую его повреждение при транспортировке. Мебель промышленного производства. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"