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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов закрытый 820х440х2100ММ сосна санторини темная ЛДСП 16/25ММ 2-дверный ГОСТ 16371-2014 ООО Ин-Тайм Россия
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    Шкаф для документов закрытый 820х440х2100ММ сосна санторини темная ЛДСП 16/25ММ 2-дверный ГОСТ 16371-2014 ООО Ин-Тайм Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый 820х440х2100ММ сосна санторини темная ЛДСП 16/25ММ 2-дверный ГОСТ 16371-2014 ООО Ин-Тайм Россия- Шкафы офисные деревянные
    33
    Шкаф для документов закрытый 820х440х2100ММ сосна санторини темная ЛДСП 16/25ММ 2-дверный ГОСТ 16371-2014 ООО Ин-Тайм Россия

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    Цена
    от 9000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ФЕЛИКС-САРАТОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9875
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11850
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Размер: 820х440х2100мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП, - цвет – Сосна Санторини Темная. Тиснение на ЛДСП «поры дерева»; Кромка ABS производства REHAU. Крышка, низ шкафа изготавливаются из ЛДСП толщиной 25мм. Торцы облицованы кромкой ABS толщиной 2 мм и 0,4 мм в цвет плиты. Каркас и полки шкафа из ЛДСП 16мм, облицован кромкой ABS в цвет плиты. Двери из ЛДСП 16мм, облицованы кромкой ABS в цвет плиты. В шкафу 4 полки, одна из которых является силовой. Внутренние высоты между полками одинаковые. Шкаф закрыт двумя дверками по всей высоте. Шкаф на 4-х регулируемых опорах высотой 30мм, Ø50 мм, с возможностью регулировки высоты шкафа на 10мм. Шкаф собирается на эксцентриковых стяжках производства фирмы Hettich и шкантах. Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование. Регулирование дверей по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки - кнопки на фасадах - с поднимающимся язычком, материал - цинковое литье, цвет хром матовый. Задняя стенка из ХДФ толщиной 4мм, в цвет ЛДСП, устанавливается в пазы, проходящие по боковинам, дну и крышке шкафа. Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с момента сборки и установки. Товар имеет упаковку исключающую его повреждение при транспортировке. Мебель промышленного производства. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      11850c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10680
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10680c НДС
    • ООО "ОПТТОРГИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС

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