Характеристики

Размер: 1200х600х750мм. Стол изготовлен из ЛДСП, - цвет – Сосна Санторини Темная. Тиснение на ЛДСП «поры дерева»; Кромка ABS производства REHAU. Стол состоит из двух боковых щитов, служащих опорами, прямой столешницы, соединительного щита. Столешница стола изготавливается из ЛДСП толщиной 25 мм. Торцы изделия облицованы кромкой ABS толщиной 2 мм в цвет плиты. Все остальные элементы изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм, облицован кромкой ABS в цвет плиты. Столы собираются на эксцентриковых стяжках производства фирмы Hettich и шкантах, что позволяет многократную сборку-разборку мебели. В эксцентрики вставляются пластиковые заглушки в цвет плиты. В основании столов – пластиковые регулируемые опоры, высотой 10мм, Ø25мм, с возможностью регулировки высоты стола на 10мм. Цвет опоры «серый». Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с момента сборки и установки. Товар имеет упаковку исключающую его повреждение при транспортировке. Мебель промышленного производства. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции»