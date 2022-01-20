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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Заглушка для монтажа флекс неона Neonnight 134-038
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Заглушка для монтажа флекс неона Neonnight 134-038

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Заглушка для монтажа флекс неона Neonnight 134-038- Части светильников и осветительных устройств
    27
    Заглушка для монтажа флекс неона Neonnight 134-038

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 68,86
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      84
      Спецификация
      Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      84c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      57,38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      68,86
      Спецификация
      Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
      Характеристики
      Заглушка для гибкого неона 15х26мм, уп 10шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      68,86c НДС

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