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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах / Корпус для компьютера Zalman S2 черный ATX 2х3.5", 2х2.5" 2хUSB2.0, 1хUSB3.0 вентилятор корпусной задний 120ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корпус для компьютера Zalman S2 черный ATX 2х3.5", 2х2.5" 2хUSB2.0, 1хUSB3.0 вентилятор корпусной задний 120ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корпус для компьютера Zalman S2 черный ATX 2х3.5", 2х2.5" 2хUSB2.0, 1хUSB3.0 вентилятор корпусной задний 120ММ- Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах
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    Корпус для компьютера Zalman S2 черный ATX 2х3.5", 2х2.5" 2хUSB2.0, 1хUSB3.0 вентилятор корпусной задний 120ММ

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    Цена
    от 2990
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • АО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2491,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2990
      Спецификация
      Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2990c НДС

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