Фильтр сетчатый IS16FM с магнитной вставкой MB-01 40ММ 1.6МЕГАПА -10...+130ГРАД ЦЕЛЬС 200х91ММ ТУ 3700-002-81673229-2009 Россия
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Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
Характеристики
Фильтр сетчатый фланцевый IS16FM с магнитной вставкой MB-01, IS16 Диаметр 40 мм, Ру=16 бар;Т=от-10 градусов до +130 градусов, длина 200 мм (строительная длина), высота 91 мм ООО "Торговый Дом АДЛ" РОССИЯ