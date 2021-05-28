Фильтр сетчатый IS16FM с магнитной вставкой MB-01 65ММ 1.6МЕГАПА -10...+130ГРАД ЦЕЛЬС 290х194ММ ТУ 3700-002-81673229-2009 Россия
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Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
Характеристики
Фильтр сетчатый фланцевый IS16FM с магнитной вставкой MB-01, IS16 Диаметр 65 мм, Ру=16 бар; Т=от -10 градусов до +130 градусов. Длина 290 мм (строительная длина), высота 194 мм ООО "Торговый Дом АДЛ" РОССИЯ