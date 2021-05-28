Фильтр сетчатый для труб PPR 25-1/2" 300МКМ PPR муфта-муфта 25ММ 2МЕГАПА 90ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 32415-2013 Россия
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Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
Характеристики
Диаметр номинальный- 25 мм, давление номинальное - 20 кгс/см?. Размер ячейки фильтроэлемента -300 мкм, температура максимальная - 90 градусов. Номинальный расход- 3,58 м?/ч. Муфта-муфта. Материал-PPR. ООО "НПО "Спецнефтемаш" РОССИЯ