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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Отвод 90°-32x3.6-20-16МПА ГОСТ 17375-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Отвод 90°-32x3.6-20-16МПА ГОСТ 17375-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод 90°-32x3.6-20-16МПА ГОСТ 17375-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    6
    Отвод 90°-32x3.6-20-16МПА ГОСТ 17375-2001

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    Цена
    от 252
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    Поставщики
    • ООО "БАИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      294
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      352,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN), Ду32, с углом изгиба 90 градусов, толщина стенки 3,6 мм, до 16 МПа и температуре от - 70 граудсов до + 450 градусов, сталь 20 ОАО "Амурсталь"РОССИЯ
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      352,8c НДС
    • ООО "МК-СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      210
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      252
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN), Ду32, с углом изгиба 90 градусов, толщина стенки 3,6 мм, до 16 МПа и температуре от - 70 граудсов до + 450 градусов, сталь 20
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      252c НДС

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