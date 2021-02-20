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    Главная / Торговый портал / Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм / Лента латунная Л63 0.7х300ММ ГОСТ 2208-2007 Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лента латунная Л63 0.7х300ММ ГОСТ 2208-2007 Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента латунная Л63 0.7х300ММ ГОСТ 2208-2007 Россия- Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
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    Лента латунная Л63 0.7х300ММ ГОСТ 2208-2007 Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 840
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦМЕТАЛЛКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      840
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      7
      Регионы поставки
      Подробнее
      840c НДС

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