Набор реагентов SGTi-flex COVID-19 IgM/Ig для иммунохроматографического выявления антител к вирусу SARS-COV-2 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов SGTi-flex COVID-19 IgM/Ig для иммунохроматографического выявления антител к вирусу SARS-COV-2 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы- Реагенты диагностические
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