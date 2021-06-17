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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор светодиодный Модуль 30° 480ВТ 4000К 170-264В 55200ЛМ IP67 УХЛ1 835х540х460ММ ООО "Вилед Технолоджи" Россия
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    Прожектор светодиодный Модуль 30° 480ВТ 4000К 170-264В 55200ЛМ IP67 УХЛ1 835х540х460ММ ООО "Вилед Технолоджи" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор светодиодный Модуль 30° 480ВТ 4000К 170-264В 55200ЛМ IP67 УХЛ1 835х540х460ММ ООО "Вилед Технолоджи" Россия- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    18
    Прожектор светодиодный Модуль 30° 480ВТ 4000К 170-264В 55200ЛМ IP67 УХЛ1 835х540х460ММ ООО "Вилед Технолоджи" Россия

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    Цена
    от 40320
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    Поставщики
    • ООО "БАИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40320
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Светльник светодиодный ВИЛЕД модуль прожектор 30 Град. 480 Вт Пылевлагозащищенность по классу IP67 Класс защиты светильника от поражения электрическим токомI Климатическое исполнение светильникаУХЛ1 Размеры светильника (ДхШхВ), мм835х540х460 Материал корпуса светильника Анодированный алюминий Способ (тип) крепления светильника Прожекторный Основные электрические характеристики светильника Диапазон питающего напряжения, В170-264 Частота работы светильника, Гц50 / 60 Номинальная мощность светильника, Вт480 Коэффициент мощности светильника, cos ? (косинус фи)? 0,95 Диапазон рабочих температур светильника, °C+50 / -45 Основные светотехнические параметры светильника Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм55200 ? 60000 Соотношение энергоэффективности светильника Лм / Вт120 Цветовая температура светильника, К (кельвин)4000 CRI- Индекс цветопередачи, Ra? 80 КСС - Кривая силы света светильникаГ (глубокая), ООО "ВИЛЕД ТЕХНОЛОДЖИ" РОССИЯ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40320c НДС

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