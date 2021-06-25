Весы лабораторные электронные Demcom DL-15001 15000Г 0.1Г 200х200ММ 340х210х95ММ внешняя класс II 63847-06 ООО "Демком" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные электронные Demcom DL-15001 15000Г 0.1Г 200х200ММ 340х210х95ММ внешняя класс II 63847-06 ООО "Демком" Россия- Весы лабораторные
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Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Макс. 15000г. Точность 0,1г. Класс точности II, Калибровка Внешняя. Производитель ООО "Демком", Россия. Номер в ГРСИ РФ: 63847-06