Гиря калибровочная КСПг Сартогосм М1 2000Г 5276813 ООО "Сартогосм" Россия
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Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Калибровочная гиря, масса 2кг, Класс точности M1, Производитель ООО "Сартогосм", Россия Номер в ГРСИ РФ: 5276813
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
—
Минимальная партия
2
Регионы поставки
—
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12640,02₽c НДС
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