Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика Коми, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Республика Татарстан (Татарстан), Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)