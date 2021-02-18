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    Главная / Торговый портал / Прутки медные / Пруток бронзовый БрАЖ9-4 17ММ ГОСТ 1628-78
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пруток бронзовый БрАЖ9-4 17ММ ГОСТ 1628-78

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пруток бронзовый БрАЖ9-4 17ММ ГОСТ 1628-78- Прутки медные
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    Пруток бронзовый БрАЖ9-4 17ММ ГОСТ 1628-78

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    Поставщики
    • ООО "МТКОМ"
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      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика Коми, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Республика Татарстан (Татарстан), Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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