Бумага для копировально-множительной техники офисная IQ Allround A4 0.104ММ 150-165ПРОЦ 500ЛИСТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники офисная IQ Allround A4 0.104ММ 150-165ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов