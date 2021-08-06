Холодильник минибар Cold Vine AC-50BG 67х40.2х45СМ 42Л однокамерный черный Китай
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Характеристики
Торговая марка: -
Подробные характеристики
Гарантийный срок: 12 мес
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Материал фасада: нет
Цвет фасада: нет
Наличие в салоне: нет
Ширина (Габарит X): 402 мм
Глубина (Габарит Z): 450 мм
Высота (Габарит Y): 670 мм
Цвет каркаса: черный
Материал каркаса: сталь
Минимальная партия
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10625₽c НДС
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