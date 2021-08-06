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    Главная / Торговый портал / Холодильники бытовые / Холодильник минибар Cold Vine AC-50BG 67х40.2х45СМ 42Л однокамерный черный Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Холодильник минибар Cold Vine AC-50BG 67х40.2х45СМ 42Л однокамерный черный Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Холодильник минибар Cold Vine AC-50BG 67х40.2х45СМ 42Л однокамерный черный Китай- Холодильники бытовые
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    Холодильник минибар Cold Vine AC-50BG 67х40.2х45СМ 42Л однокамерный черный Китай

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    Цена
    от 10625
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8854,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10625
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: - Подробные характеристики Гарантийный срок: 12 мес Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Материал фасада: нет Цвет фасада: нет Наличие в салоне: нет Ширина (Габарит X): 402 мм Глубина (Габарит Z): 450 мм Высота (Габарит Y): 670 мм Цвет каркаса: черный Материал каркаса: сталь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10625c НДС

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