Набор реагентов Альбумин в сыворотке ALB2 (BCG) Albumin BCG для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме 300 определений 03183688122 Roche Diagnostics GmbH Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альбумин в сыворотке ALB2 (BCG) Albumin BCG для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме 300 определений 03183688122 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические